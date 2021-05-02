منتج سينمائي ايراني ينضم الى لجنة التحكيم في مهرجان انتاريو الدولي

وافادت "ارنا"، اليوم الاحد، ان حضور شاه محمدي كعضو رسمي في لجنة تحكيم مهرجان انتاريو الكندي للافلام القصيرة، يشكل رابع مشاركة دولية لهذا المنتج السينمائي الايراني.

وبحسب هذا التقرير، يحضر شاه محمدي حاليا في اللجنة الرقابية لمهرجان "وحيد القرن الابيض" (WUIFF) الدولي السينمائي بالهند، كما سبق له ان شارك في "لجنة العرض الاولي" لمهرجان "ريد راك" السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الامريكية.

ويحمل المنتج الايراني هذا في سجله السينمائي ايضا، عضوية اللجان التحكيمية لمهرجانات سينمائية تركز على اعمال خاصة مثل افلام الرعب والافلام العلمية والخيالية، في عدد من الدول ومنها البرازيل.

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