باكستان تفرض قيودا احترازية جديدة على الحدود المشتركة مع ايران

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الاحد، عن اللجنة الوطنية الباكستاية لمكافحة كورونا، والذي تضمن تعليمات احترازية داخل المناطق الحدودية المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان للحد من تفشي الوباء.

وافاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد، ان البيان الصلادر مؤخرا عن لجنة مكافحة كورونا الباكستانية، يقضي بمنع السفر عبر المنافذ الحدودية الرسمية مع ايران؛ بدءا من منتصف ليل الثلاثاء القادم 4 مايو، لغاية منتصف ليل الاربعاء 19 مايو.

كما اشار البيان الى زيادة عدد القوات الامنية والكوادر الطبية الباكستانية داخل الحدود المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، لفحص الرعايا الباكستانيين القادمين من ايران والسماح بدخول هؤلاء فقط.

ونوه البيان بان التعليمات الاحترازية الجديدة لن تؤثر اطلاقا على التبادل التجاري مع دول الجوار ومنها ايران، وان النشاطات التجارية الثنائية مستثناة من هذه القاعدة.

انتهى ** ح ع