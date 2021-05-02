قائد الثورة : فيلق القدس هو العامل الرئيسي الاكبر في منع الدبلوماسية المنفعلة

اسلام اباد / 2 ايار / مايو / ارنا – اعلنت الحكومة الباكستانية، انها ستفرض قيودا احترازية جديدة لفترة 15 يوما على حركة العبور من المنافذ الحدودية المشتركة مع ايران، للحد من تفشي كافة الانواع المتحورة لفيروس كوفيد -19؛ مع التاكيد على استمرار التبادل التجاري بين البلدين.