قائد الثورة : فيلق القدس هو العامل الرئيسي الاكبر في منع الدبلوماسية المنفعلة

جاء ذلك في الكلمة المتلفزة لقائد الثورة الاسلامية بمناسية يوم المعلم والعمال، حيث نوه سماحته بالمقام الشامخ للمعلمين والعمال ودورهم البارز في تقدم البلاد.
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طهران / 2 ايار / مايو / ارنا – قال قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي" : ان فيلق القدس التابع للحرس الثوري هو العامل الرئيسي الأكبر في الحؤول دون الدبلوماسية المنفعلة السلبية في منطقة غرب آسيا.
جاء ذلك في الكلمة المتلفزة لقائد الثورة الاسلامية بمناسية يوم المعلم والعمال، حيث نوه سماحته بالمقام الشامخ للمعلمين والعمال ودورهم البارز في تقدم البلاد.
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