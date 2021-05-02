ايران وبيلاروسيا تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

وخلال لقائه محافظ غومل غنادي سالوفي، وجه السفير الايراني له دعوة من محافظ مازندران احمد حسين زادكان لزيارة هذه المحافظة حيث رحب الجانب البيلاروسي بالدعوة وتقرر ان يتم تنسيق موعد الزيارة عبر القنوات المعنية، واتفق الجانبان على ان يتم قبل الزيارة اجراء مشاورات عبر الفيديو كونفرانس حول برامج واولويات التعاون بين الجانبين.

من جانبها شرحت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في محافظة غومل مارينا فيلونوفا الطاقات التجارية للمحافظة والبرامج للتجارة مع الشركاء الخارجيين، واعلنت الاستعداد لتطوير العلاقات والتعاون بين هذه الغرفة وغرفة التجارة والصناعة بمحافظة مازندران الواقعة شمال ايران.

ووجهت فيلونوفا الدعوة لنظيرها بمحافظة مازندران للمشاركة في المعارض التجارية بمحافظة غومل ومنها معرض "يوم التجار" المقرر ان يقام في مدينة غومل خلال ايلول /سبتمبر 2021 .

وتفقد السفير الايراني عدة مراكز انتاجية وصناعية في محافظة غومل من ضمنها مجمع "غوم سل ماش" الصناعي لانتاج الحاصدات الزراعية ومصنع MIRTEXX لانتاج الاجهزة الالكترونية ومصنع "سبارتاك" لانتاج الشكولاتة ، وتباحث مع مدرائها حول الاستثمارات المشتركة والانتاج والتصدير في هذه المجالات.

يذكر انه خلال زيارة محافظ مازندران الاسبق لمحافظة غومل في العام 2009 ، تم توقيع اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي بين الماحفظتين، واتفاقية لعقد التوامة بين مدينة ساري (مركز محافظة مازندران) ومدينة غومل (مركز محافظة غومل) وكذلك مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات بين غرفتي التجارة والصناعة بين المحافظتين.

انتهى ** 2342