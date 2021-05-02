٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84316525
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تخت روانجي لم يؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران واميركا

تخت روانجي لم يؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران واميركا

نيويورك / 3 ايار / مايو /ارنا- لم يؤكد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

وقال تخت روانجي في تصريح له الاحد حول بعض الاخبار الواردة بهذا الصدد: اننا لا نؤكد هذا الخبر.

واضاف: إن طهران تشدد دائما على التبادل الشامل للسجناء بين البلدين.

ويأتي تصريح تخت روانجي على خلفية اخبار افادت أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وقد طرحت الجمهورية الاسلامية الايرانية مرارا مسالة الافراج المتبادل عن السجناء الا ان الجانب الاميركي امتنع عن ذلك بذرائع فارغة.

وهنالك بعض الافراد الايرانيين يقضون عقوبة السجن في السجون الاميركية فقط بتهمة تجاهل اجراءات الحظر اللاقانونية والاحادية الاميركية ضد ايران.

انتهى ** 2342

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