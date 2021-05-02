ايران تحصد 4 ميداليات متنوعة في الدوري العالمي للكاراتيه في لشبونة

وكانت منافسات الدوري العالمي للكاراتيه في العاصمة البرتغالية لشبونة قد انطلقت يوم الجمعة واختتمت الاحد بمشاركة 769 لاعبا ولاعبة من 87 دولة لحجز بطاقات التاهل لاولمبياد طوكيو.

وشاركت ايران بقسمي الكوميتيه والكاتا للرجال والسيدات.

ففي وزن تحت 84 كغم تقلد ذبيح الله بورشيب الميدالية الذهبية بعد انسحاب الياباني ريتارو آراغا من النزال النهائي بسبب الاصابة.

وفي وزن 75 كغم خسر بهمن عسكري النزال النهائي امام الايطالي لويجي بوسا 3-0 مكتفيا بالميدالية الفضية.

وكان سجاد كنج زادة قد فاز في وزن فوق 84 كغم على الفرنسي مهدي فيلالي 3-2 متقلدا الميدالية البرونزية.

كما نالت حميدة عباس علي الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كغم بعد فوزها على اليونانية الني تشاتزيلادو 3-2 .

وفي وزن تحت 50 كغم خسرت سارا بهمنيار في المنافسة على الميدالية البرونزية امام الفرنسية الكساندرا ريتشي 10-2 كما خسرت رزيتا علي بور في وزن تحت 61 كغم امام التركية مروة كوبان 3-2 في المنافسة على الميدالية البرونزية.

وحجزت ايران في الدوري العالمي للكاراتيه في لشبونة 3 بطاقات للاولمبياد من قبل بهمن عسكري وحميدة عباس علي وسارا بهمنيار.

انتهى ** 2342