كبير مستشاري وزير الخارجية يجري مباحثات مع المبعوب السويدي الى اليمن

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان المباحثات بين خاجي وسمنبي اليوم جرت عبر الاتصال المرئي؛ حيث تناول الجانبان اخر التطورات المتعلقة بعملية السلام في اليمن، مع التركيز على الزيارات الاقليمية في هذا الخصوص.

و ورد في هذا التقرير، ان الزيارات الاقليمية للمبعوث السويدي الى كل من السعودية وسلطنة عمان والامارات واليمن، الى جانب استعراض الشأن اليمني خلال الزيارات الاقليمية لوزير الخارجية الايراني وايضا اخر نتائج المفاوضات المتعلقة بصياغة مسودة اتفاق السلام في اليمن وجهود الجهورية الاسلامية الايرانية الهادفة الى حل ازمة "ناقلة صافر"، شكلت المحاور الرئيسية للمباحثات بين "خاجي" و"سمنبي" اليوم.

هذا، واكد الجانبان الايراني والسويدي خلال الاتصال المرئي بينهما، على ضرورة استمرار المشاورات الثنائية من اجل التوصل الى حل سياسي وانهاء الازمة اليمنية.

انتهى ** ح ع