مسؤول : شركات الكهرباء الايرانية مستعدة لتقديم خدماتها الى العراق

وفي رسالة مرئية له اليوم، اعلن مشهدي عن زيارة وزير الكهرباء العراقي "ماجد حنتوش" لمركز مراقبة صناعة الكهرباء في ايران؛ مبينا انه تم خلال الزيارة احاطة الجانب العراقي بتجارب وانجازات البلاد في مجال الحدّ من الخسائر لدى شبكة توزيع الكهرباء على مدى السنوات الخمس الاخيرة.

واضاف هذا المسؤول بوزارة الطاقة الايرانية، انه تم خلال اللقاء مع وزير الكهرباء العراقي، استعراض الطاقات المميزة للشركات الايرانية المنتجة لاجهزة الكهرباء والشركات المقاولة والاستشارية من اجل التعاون مع العراق.

علما ان وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، وصل الى طهران امس الاحد؛ حيث اجرى مباحثات مع وزيري الطاقة "رضا اردكانيان" والنفط "بيجن زنكنة"، كما التقى اليوم بعدد من المسؤولين الايرانيين في قطاعي الكهرباء والغاز.

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