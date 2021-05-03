على اعتاب يوم القدس العالمي.. الباكستانيون يجددون العهد مع الشعب الفلسطيني

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان المشاركين اكدوا في كلماتهم خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تطبيع العلاقات مع اسرائيل خيانة بحق الامة الاسلامية"، اكدوا على اهمية يوم القدس العالمي في دعم القضية الفلسطينية.

واعربت الشخصيات السياسية والدينية المشاركة عن استنكارهم وبراءتهم من المطبعين مع هذا الكيان الصهيوني المحتل، وجددوا العهد باسم الشعب الباكستاني مع المقاومة الفلسطينية حتى تحرير كامل الاراضي المحتلة؛ مؤكدين على احياء يوم القدس العالمي لهذا العام بكل شموخ وحماس.

كما شدد المشاركون في كلماتهم، على ان الحكام العرب الذين اقاموا علاقات مع اسرائيل ارتكبوا خيانية بحق التطلعات الفلسطينية والعالم الاسلامي.

في سياق متصل، اكد "مجلس التنسيق الوطني الباكستاني" الذي يضم 35 حزبا سياسيا ودينيا في هذا البلد، على اهمية يوم القدس العالمي في سياق افشال مخططات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب المسلمة؛ داعيا في بيان تلاه خلال المؤتمر، الى احياء هذه المناسبة الاسلامية العظمى.

يذكر ان يوم القدس العالمي يحل علينا، هذا العام وللسنة الثانية، وسط جائحة كورونا؛ وبالرغم من القيود والتعليمات الاحترازية للحد من تفشي هذا الوباء وعدم اقامة المسيرات المليونية المعهودة في العديد من بلدان العالم، لكن ذلك لن يخل على الاطلاق بإرادة وجهود الشعوب الحرة لاحياء هذه المناسبة العظمى واعلان الحماية عن الشعب الفلسطيني المظلوم والدفاع عن قيمه وانهاء الاحتلال والجرائم غير الانسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضده.

انتهى ** ح ع