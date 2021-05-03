الامام علي (ع) متجذر في قلوب المسيحيين على مدى التاريخ

وخلال تصريح له، اليوم الاثنين بمراسم ازاحة الستار عن ملصق تكريم الكتاب والناشرين وحماة السلامة من الاقليات الدينية في العاصمة طهران، نوه "بيت كليا" الى معاهدة الامام علي (عليه السلام) مع المسيحيين؛ مؤكدا ان "هذه المعاهدة تظهر موقف اول زعيم لشيعة العالم تجاه الاديان السماوية والتي ينبغي ان يتعرف عليها العالم اجمع".

ودعا زعيم الطائفة الاشورية في طهران، الى ترجمة هذه المعاهدة بشتى اللغات وارسالها الى السفارات والمراكز الثقافية في ارجاء العالم؛ "لان كافة الامور التي لم تذكر مدرجة فيها".

واضاف : نحن المسيحيون استبشرنا خيرا بشان تنفيذ معاهدة الامام علي (ع) عندما انتصرت الثورة الاسلامية في ايران؛ لافتا في السياق الى المقولة الشهيرة للامام الخميني (ره)، "شعب واحد ويدة واحدة"، واكد بان هذه العبارة التاريخية تظهر رؤية الامام الراحل تجاه كافة الديانات السماوية.

انتهى ** ح ع

