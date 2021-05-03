مراسم لمناسبة يوم القدس في طهران بحضور مندوبين عن دول جبهة المقاومة

وقال حجة الاسلام محسن محمودي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان مراسم احياء يوم القدس العالمي ستجري بمشاركة مندوبين عن دول جبهة المقاومة مثل سوريا واليمن وفلسطين ولبنان والعراق في مسجد "الامام الصادق (ع)" في ساحة "فلسطين" بطهران بحضور ممثلي وسائل الاعلام ومن دون حضور الجمهور.

واشار حجة الاسلام محمودي الى اهمية احياء يوم القدس العالمي قائلا: ان يوم القدس العالمي هو ذكرى قيمة للامام الراحل وان قضية القدس الشريف كانت وستظل القضية الاولى للعالم الاسلامي.

ونوه الى ان مسيرات يوم القدس العالمي سوف لن تجري بسبب تفشي فيروس كورونا واضاف: رغم ان مسيرات يوم القدس العالمي سوف لن تجري الا ان هذا الامر لا يعني تعطيل هذه المناسبة وسنستخدم كل طاقاتنا المتاحة لاحياء هذا اليوم المهم.

واوضح بان الكثير من البرامج الميدانية كانت تجري كل عام بهذه المناسبة ولكن نظرا لظروف كورونا فانه ينبغي الاستفادة من طاقات الاجواء الافتراضية والاعلامية لاحياء هذه المناسبة مثل اصدار ونشر الكليبات والفيديوكليبات والاينفوغراف والرد على الشكوك حول القدس وفلسطين.

وصرح بان من برامج هذا اليوم نصب اعلام دول المقاومة ومجسمات للقدس في الشوارع والساحات العامة ورسم علم الكيان الصهيوني على الارض لتطأه اقدام المارة في الاماكن المزدحمة.

واعتبر الشهيد القائد قاسم سليماني بانه بطل ايران والعالم الاسلامي واضاف: سيتم في الانشطة التي تقام لاحياء هذا اليوم بذل اهتمام خاص بتصريحات الشهيد القائد سليماني حول فلسطين وتحرير القدس الشريف.

انتهى ** 2342