مسؤول صحي ایراني: تطعيم نصف الافراد المسنين فوق 80 عاما بلقاح كورونا

وقال جهانبور في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاثنين: انه تم لغاية الان تطعيم نصف الافراد من الفئة العمرية فوق 80 عاما بلقاح كورونا ونامل لغاية الاسبوع القادم تطعيم الافراد فوق 75 عاما و 70 عاما و 65 عاما.

واضاف: انه وبعد الانتهاء من تطعيم الافراد فوق 65 او 64 عاما ستكتمل المرحلة الثانية لندخل المرحلة الثالثة من التطعيم بلقاح كورونا والتي ستشمل غالبية الفئات والشرائح في المجتمع.

واوضح جهانبور بان اكثر من 3 ملايين و 200 الف جرعة من لقاح كورونا المرخص به اضطراريا قد دخلت البلاد لغاية الان واضاف: انه تم تطعيم مليون و 250 الف جرعة منها في مختلف انحاء البلاد.

واشار الى ان هنالك 4 شركات ايرانية مرشحة لانتاج لقاح "سبوتنيك في" في البلاد واضاف: انه تم تقديم اسماء 3 شركات للجانب الروسي فيما الشركة الرابعة هي الان قيد التقديم.

وصرح جهانبور بان احدى هذه الشركات قد دخلت دائرة الانتاج وسيدخل انتاجها من لقاح "سبوتنيك في" داخل البلاد في غضون عدة اسابيع الى شهرين حملة التطعيم العام لمكافحة "كوفيد-19".

وقال ان اكثر من 35 شركة تابعة للقطاع الخاص في البلاد حصلت على تراخيص او رسائل لازمة للتفاوض واستيراد لقاح كورونا ولكن لغاية الان لم يكن هنالك اي استيراد للقاح.

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