المصادقة على مقترحات وزارة الاقتصاد لتحقيق الازدهار في سوق الرساميل

وفي ضوء تاكيد رؤساء السلطات الثلاث على تقديم السبل واتخاذ السياسات اللازمة لرفع مشاكل سوق الرساميل وتنميتها وازدهارها، فقد تم طرح وتصديق مقترحات وزارة الاقتصاد والمالية والتي تم اعدادها عن طريق منظمة البورصة والاوراق المالية وجرت مناقشتها في لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة.

وفي مستهل الاجتماع اشار رئيس الجمهورية حسن روحاني الى اهمية ليالي القدر والاستفادة من اجوائها المعنوية للتحرك في مسار الصلاح والفلاح.

كما اشار الرئيس روحاني الى ذكرى استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) وقال: علينا جميعا كاتباع ومحبي هذا الامام الهمام اتخاذ الخطى في طريق الحق.

واعتبر رئيس الجمهورية، الامام علي (ع) بانه شهيد طريق العدالة واضاف: ان العدالة هي من اهم اهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية ويجب ان تستمر جميع الجهود والخطط في مسار تحقيق هذه الهدف الكبير والمهم.

انتهى ** 2342