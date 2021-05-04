الشرطة تتابع حادث سقوط موظفة السفارة السويسرية بطهران

وافاد مراسل ارنا عن موقع الشرطة الاعلامي انه عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) سقطت سيدة تبلغ من العمر 52 عاما من الطابق الـ18 في مبنى شمالي العاصمة طهران ولقيت مصرعها وتبين انها تحمل الجنسية السويسرية وهي موظفة في السفارة السويسرية بطهران.

وأضافت شرطة طهران أنها باشرت في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وستعلن النتائج لاحقا.

وكان المتحدث باسم خدمات الطوارئ الايرانية "مجتبى خالدي "اعلن اليوم الثلاثاء عن وفاة موظفة في السفارة الاسويسرية بطهران اثر سقوطها من مبنى سكني.

واوضح "مجتبى خالدي " اليوم الثلاثاء : تم اعلامنا بوقوع حادث سقوط من برج سكني في منطقة كامرانية في طهران وتبين ان سيدة تبلغ من العمر 52 عاما سقطت من اعلى البرج ومع الاسف لقيت مصرعها وتبين ان المتوفية هي السكرتيرة الاولى في السفارة السويسرية في طهران.

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