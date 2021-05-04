وزارة الخارجية : التحقيقات مستمرة في حادث وفاة موظفة السفارة السويسرية

وافادت وكالة ارنا نقلا عن العلاقات العامة للخارجية الايرانية ان الاخيرة أعربت عن تعازيها في وفاة احدى موظفات السفارة السويسرية بطهران، وقالت ان القضية قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة وان نتائجها ستعلن لاحقا.

وكانت شرطة طهران اعلنت في وقت سابق من اليوم انها وفور الاطلاع على حادث سقوط موظفة في السفارة السويسرية من مبنى سكني في طهران قامت بالتدخل لمعرفة تفاصيل الحادث.

واوضحت الشرطة انه عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) سقطت سيدة تبلغ من العمر 52 عاما من الطابق الـ18 في مبنى بحي كامرانية شمالي العاصمة طهران ولقيت مصرعها وتبين انها تحمل الجنسية السويسرية وهي السكرتيرة الاولى في السفارة السويسرية في طهران.

وأضافت أنها باشرت في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وستعلن النتائج لاحقا.

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