امیر عبداللهیان: الدفاع عن قبلة المسلمين الاولى ضرورة اساسية

وجاء في بيان اصدره امير عبداللهيان اليوم الثلاثاء: ان العالم يشهد اليوم انتفاضة جديدة لرجال ونساء وشباب القدس في مواجهة جرائم الصهاينة والدفاع عن المقدسات الدينية والقيم الانسانية.

واضاف: الرد الصاروخي من قبل المقاومة على وقاحة وجرائم الصهاينة مؤشر لقدرة المقاومة وبدء تغيير المعادلة لمصلحة فلسطين، ولاشك ان استمرار وتوسع انتفاضة رمضان في جميع ارض فلسطين حقيقة لا تنكر.

وتابع عبداللهيان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تعلن دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني المقاوم، تستنكر بقوة عنف القوات العسكرية الصهيونية وسكان المستوطنات المحتلين ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

واضاف: ان ملحمة القدس هذه الايام تزف بشارة كبرى بنتفاضة واسعة للشعب الفلسطيني والمقاومة ضد المحتلين الصهاينة وتحرير القدس (المسجد الاقصى) وكل ارض فلسطين التاريخية.

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