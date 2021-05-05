عالم دين بحريني بارز: محور المقاومة يتسع في المنطقة سريعا

وفي كلمته الثلاثاء خلال مؤتمر "القدس الشريف" الدولي الثاني المنعقد في مدينة قم المقدسة جنوب طهران، اشار الشيخ الدقاق الى مساعي الدول الغربية الرامية لبقاء الكيان الصهيوني، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحور المقاومة في المنطقة يحظيان بالاقتدار والعزة.

واعتبر يوم القدس العالمي بانه متعلق بالمسلمين جميعا وينبغي على الشعوب الاسلامية كلها احياء هذا اليوم العظيم، لافتا الى ان الامام الخميني (رض) باطلاقه هذا اليوم العالمي قد دعا جميع المسلمين بل كل احرار العالم لاحياء قضية القدس وفلسطين وقال: لقد اغتصبوا القدس بالقوة لذا يجب استرجاعها بالقوة ايضا واعادتها الى اصحابها الاصليين المسلمين.

واعتبر يوم القدس العالمي مؤشرا لافول وانهيار الكيان الصهيوني الاحتلالي، لافتا الى اصابة صاروخ قرب مفاعل ديمونا النووي ووقوع انفجار في مصنع للاسلحة وحريق في مطار في الكيان الصهيوني، واضاف: ان جميع هذه الاحداث تشير الى ان الكيان الصهيوني وخلافا لمزاعم الصهاينة ووسائل الاعلام الغربية هو مجرد نمر من ورق ولا يمتلك اي قوة وهو الان في طريقه للافول والهزيمة الكاملة.

واكد بان الكيان الصهيوني اليوم محاصر من جميع الجهات ومحور المقاومة اذل بيت العنكبوت هذا وقال: سنشهد قريبا مع اتساع محور المقاومة تحرير فلسطين والمسجد الاقصى وسيذهب الكيان الصهيوني الغاصب الى مزبلة التاريخ.

يذكر ان مؤتمر "القدس الشريف" الدولي الثاني بدا اعماله الثلاثاء في مدينة قم المقدسة جنوب طهران ويستمر يومين بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية والثقافية والفكرية من ايران وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا والامارات وتونس وماليزيا والهند وافغانستان وباكستان وفرنسا والارجنتين وتركيا وتشيلي وبريطانيا وكندا.

انتهى ** 2342