مفتي سوريا: الكيان الصهيوني خطر على البشرية كلها

واكد الشيخ حسون في كلمته الثلاثاء خلال مؤتمر "القدس الشريف" الدولي الثاني المنعقد في مدينة قم المقدسة جنوب طهران بانه لو بقيت فلسطين والقدس بيد الصهاينة فان ذلك يشكل خطرا على البشرية كلها.

واعتبر الاعمال والممارسات العدوانية والتعسفية الصهيونية بانها لا علاقة لها بالدين اليهودي، لافتا الى ان الصهاينة يستغلون اسماء الانبياء لتحقيق اغراضهم المقيتة وان كيانهم كالغدة السرطانية يفتت الارض الاسلامية.

واشار الى ان الامام الخميني الراحل (رض) رفع راية الاسلام وطرح قضية القدس وفلسطين كقضية للمسلمين جميعا ولفت الى محاولات الاعداء الرامية للايحاء بان الثورة الاسلامية تسعى لاثارة التفرقة في العالم الاسلامي، وقال: ان الامام الخميني (رض) اعلن الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس واليوم يواصل الامام الخامنئي طريقه وهدفه في دعم الشعوب الاسلامية المظلومة.

واشار الى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسوريا، معتبرا هذا الدعم بانه دعم للمسلمين جميعا لانه لو سقطت بيد الاعداء فانهم سوف لا يرحمون احدا وسيدمرون الدول الاسلامية كلها.

واكد الشيخ حسون بانه مادمنا نؤمن بطريقنا وهدفنا فان الباري تعالى سيكون معنا ولا يمكن لاحد المقاومة امامنا، معربا عن ثقته بان انتصار الاسلام والمسلمين قريب جدا.

يذكر ان مؤتمر "القدس الشريف" الدولي الثاني بدا اعماله الثلاثاء في مدينة قم المقدسة جنوب طهران ويستمر يومين بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية والثقافية والفكرية من ايران وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا والامارات وتونس وماليزيا والهند وافغانستان وباكستان وفرنسا والارجنتين وتركيا وتشيلي وبريطانيا وكندا.

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