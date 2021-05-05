اذا كانت آمریکا قد اصرت على ابقاء الحظر لكانت المفاوضات قد توقفت

واضاف خطيب زاده اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإيرانية من مصدر مطلع حول محادثات فيينا النووية، أن النقاط الخلافية كثيرة بين إيران وامريكا في فيينا ، وبعض المواقف الأمريكية في فيينا غير مقبولة.

وأكد: ‌لهذا السبب فأن الوفد الإيراني يجري محادثات فيينا بعناية ودقة.

وكانت شبكة "برس تي في" الاخبارية الناطقة بالانجليزية قد ادعت نقلا عما وصفته "بمصدر مطلع في طهران، ان امريكا تصر على الحفاظ على هيكل العقوبات المعوقة، ولا سيما عدم إلغاء قانون كاتسا ورفع العقوبات عن المؤسسات والأفراد الباقين على قائمة الحظر(SDN) طيلة فترة الاتفاق النووي.

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