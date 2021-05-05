إزاحة الستار عن كتاب "الأقلام المقدسة "في مدینة قم

ان كتاب "الأقلام المقدسة" هو عبارة عن مجموعة من القصائد والأشعار لشعراء من جنسيات مختلفة بخمس لغات: الفارسية والعربية والتركية والأردية والإنجليزية في موضوع القدس.

وصدر الکتاب مؤخراً عن منشورات الشهيد كاظمي في 282 صفحة ، وذلك بفضل جهود سيروس البداغي وبتقديم "الدكتور خالد قدمي" ممثلا لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الجمهورية الاسلامية الایرانیة.

ویوجد في الكتاب 28 قصيدة فارسية لشعراء من إيران وأفغانستان وطاجيكستان ، و 26 قصيدة عربية لمجموعة متنوعة من الشعراء من دول عربية مختلفة ، کالبحرين والكويت و السودان والمغرب ، کما یوجد فیه 25 قصيدة باللغة التركية لشعراء من تركيا، الی جانب25 قصيدة باللغة الأردية لشعراء من باكستان والهند و19 قصيدة باللغة الإنجليزية لشعراء من دول مختلفة مثل امريكا وهولندا وأستراليا.

وجاء في جزء من مقدمة الكتاب: "الكتاب المعروض علينا هو في الواقع مجموعة من القصائد والأشعار باللغات العربية والفارسية والأردية والتركية والإنجليزية من شعراء كوكب الأرض من الهند وباكستان في جنوب شرق آسيا إلى مدينة طنجة في أبعد نقطة في العالم الإسلامي."

ويتميز هذا الكتاب بتنوع القصائد من حيث أسلوب وسياق للأدب الشرقي والغربي و یسود شعور بالوطنية لدى جميع شعراء هذا الكتاب ،على الرغم من تنوع مدارسهم الفكرية ، کما تعتبر العدالة والمقاومة التركيز الرئيسي في تفكيرهم.

ویعد القدس کالاهتمام المشترك للإنسانية والظلم الذي يمارسه الکيان الاحتلال الصهیوني على الشعب الفلسطيني ،محور كل القصائد في الكتاب.

ويذكر ان مؤتمر "القدس الشريف" الدولي الثاني بدا اعماله امس الثلاثاء في مدينة قم المقدسة جنوب طهران ويستمر ليومين بمشاركة العديد من الشخصيات العلمية والثقافية والفكرية من ايران وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا والامارات وتونس وماليزيا والهند وافغانستان وباكستان وفرنسا والارجنتين وتركيا وتشيلي وبريطانيا وكندا.

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