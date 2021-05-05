تعزيز التعاون بين إيران والعراق لحماية الأمن على الحدود

وأوضح العميد كودرزي أن الهدف من هذه الزيارة الحدودية هو منع تسلل العناصر الشريرة والمعادية للثورة الى الحدود، وشدد على أهمية إيلاء اهتمام خاص لهذه القضية.

وأكد كذلك على تحسين مستوى التعاون وتعزيز العلاقات الودية والأخوية بين قوات حرس الحدود، وايضا تطبيق القوانين واقرار الأمن الدائم على حدود البلدين، وقال: بامكاننا اتخاذ خطوات مهمة لترسيخ الأمن على حدود البلدين من خلال الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات وتعزيز العلاقات الثنائية.

و ناقش الطرفان دعم مستوى التعاون وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالأنظمة الحدودية.

انتهى** 2344