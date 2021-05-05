٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84318637
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الرئيس روحاني:

المؤامرات الصهيونية ضد الاتفاق النووي وعلاقات إيران بجيرانها في طريقها الى الفشل

المؤامرات الصهيونية ضد الاتفاق النووي وعلاقات إيران بجيرانها في طريقها الى الفشل

طهران/ 5 ايار/ مايو/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني ان الشعب الإيراني يشاهد اليوم في فيينا ثمار صبره ومقاومته، مضيفا انني ومن موقع رئيس الحكومة أعلن ان الحظر قد فشل، وفيما لو اتحدنا وتلاحمنا فأن الحظر سيرفع قريبا.

وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، أعتبر روحاني انه ليس أمام امريكا واطراف الحوار في فيينا الا العودة الى القانون والالتزام بتعهداتها بشكل كامل ، مشيرا الى أن العالم اجمع متفق على لا سبيل الا بالتطبيق الكامل للاتفاق النووي والالتزام ببنوده ، وهذا ما يعد نصرا كبيرا للشعب الإيراني. 

واضاف روحاني ان دول غرب آسيا اعلنت انها ليست لديها مشكلة مع الاتفاق النووي ولابد من تطبيقه ، وبالتالي فأن المؤامرات الصهيونية ضد الشعب الإيراني ودول المنطقة قد فشلت.

وتابع قائلا : ان الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي تعلم جيدا ان ايران لن تقبل بأقل من تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واعادة حقوق الشعب الإيراني التي اقرها الاتفاق.

يتبع..

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