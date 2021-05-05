شيراز ..مدينة الشعر والجمال والحضارة والتاريخ

وقد سُميت شيراز قديماً بالعديد من الأسماء مثل؛ تيرازيس، وشيرازيس، وشهر راز، كما أطلق عليها لقب دار العلم أيام الدولة الصفوية، لكثرة مدارسها، ولوجود العديد من العلماء والمجتهدين ورجال الدين فيها، وتقع شيراز فوق سهل أخضر جميل، وتتميز بمناخها المعتدل.

تقع مدينة شيراز في جنوب إيران في الجزء الشمالي الغربي لمحافظة فارس، على ارتفاع حوالي 1480م فوق سطح البحر، بالقرب من جبال زاجروس، حيث يحدها من الغرب جبل دراك، ومن الشمال جبال بمو، وسبزبوشان، وجهل مقام، وبابكوهي، وهي تقع على بُعد 919كم إلى الجنوب من العاصمة طهران.

يعود تاريخ مدينة شيراز إلى عصور ما قبل الميلاد، وتتميز بأنها كانت عاصمة لكثير من الدول التاريخية مثل؛ الدولة الصفارية، والدولة البويهية، والدولة الزندية، وقد عثر على اسم شيراز في العديد من النقوش القديمة التي يقدر عمرها بأكثر من 4000 سنة، وبحسب الروايات الإيرانية، فإن مؤسس المدينة هو ملك فارسي أسطوري يدعى طهمورث، لكن المدينة تحولت بعده إلى خراب ومجرد آثار، وقد ازدهرت المدينة بعد الفتح الإسلامي، وأصبحت منذ عام 650 المركز الإداري والعسكري لإقليم فارس.

کما ولد ودفن فيها فطاحل الادب والثقافة الاسلامية من جملتهم الشاعران حافظ وسعدي، وسميت (بدار العلم) نظراً لعراقتها العلمية والثقافية، ولها جاذبية مميزة مما جعل المؤرخين والسواح يکتبون عن محاسنها الکثير، ویصنفونها في مقدمة المراکز السياحية في ايران.

الأماكن السياحية في شيراز

العتبات المقدسة

عتبة شاهجراغ : وهو السيد الأمير أحمد بن الإمام الكاظم (عليه السلام) ـ الإمام السابع ـ و شقيق الإمام الرضا (عليه السلام) . ويُعد ضريحه من أهم المزارات في شيراز . واكتشف قبره الطاهر في عهد الأمير عضد الدولة البويهي فشيده ، وخضع للترميم طيلة القرون الماضية .ضريح السيد الأميرمحمد (عليه السلام) : وهو السيد محمد بن موسى ، ويقع ضريحه في الضلع الشمالي الشرقي لعتبة السيد أحمد بن موسى .

عتبة شاهجراغ

بقعة السيد علاء الدين حسين : استشهد السيد الأمير علاء الدين حسين (ع) في أواخر القرن الثاني الهجري بمدينة شيراز أثناء مروره بها متوجهاً إلى مدينة طوس لزيارة أخيه الإمام الرضا (عليه السلام) .

بقعة علي بن حمزة : عند جسر بوابة اصفهان ، هناك ضريح طاهر لعلي بن حمزة ابن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) . ويتميز بحرم وصحن كبيرين وجميلين .

المقابر

سعدي شاعر وحكيم القرن السابع الهجري الكبير الذي تُرجم كتاباه «غلستان» و «بوستان» إلى أغلب اللغات العالمية ، يقع قبره في حديقة جميلة .

وحافظ ، الشاعرالشيرازي العارف الذي يتميز بشهرة عالمية ، وكان يعيش في القرن الثامن الهجري ، يقع قبره في موضع جميل مشرف على بوابة القرآن في سفح جبل وإلى جوار غدير ماء .

وهناك قبور اُخرى : ابن خفيف ، الشيخ روزبهان ، سيبويه ، الشاه داعي الله ، الشاه شجاع ، الأربعون شخصاً ، الأشخاص السبعة.

مقبرة حافظ الشیرازي

المساجد

المسجد الجامع العتيق : أقدم آثار العصر الإسلامي في شيراز ، وقد شيد في عام 281 هـ .مسجد نو (المسجد الحديث) أو مسجد الشهداء : ويُعد أقدم مسجد في شيراز بعد المسجد الجامع العتيق ، وكان يسمى سابقاً مسجد أتابك . وقد بدأ تشييده عام 598 هـ ، وفُرغ منه في 615 هـ .

مسجد وكيل : ويُعرف أيضاً بمسجد سلطاني وكيل، ويُعد من الآثار القيمة للعصر الزندي ، وتم الإنتهاء من بنائه عام 1773م .

مسجد نصير الملك : شُيد عام 1293 هـ ، وهو مسجد عظيم ، وتُعد قرمدته الجميلة من أروع ما يميزه.

مسجد نصير الملك

الحدائق

حديقة إرم : إحدى أجمل حدائق إيران ، وحفلت كتب التاريخ والرحلات ودواوين الشُعراء بالحديث عن هذه الحديقة و أوصافها . وتوجد فيها مختلف أنواع أزهار الزينة وأصناف النبات ، وتُعد في الوقت الراهن حديقة البحوث العلمية لجامعة شيراز .

حديقة دلغشا (الحديقة البهيجة) : إحدى الحدائق التاريخية في شيراز وتقع بالقرب من مقبرة سعدي . ويعود ازدهارها إلى مرحلة ما قبل الإسلام ، أي إلى العهد الساساني .

حديقة عفيف آباد (غلشن): من أجمل حدائق شيراز التاريخية وأروعها ويوجد مبنى ذو طابقين في وسطها . وتُعد مياهها وقبوها المقرمد من المواضع الجذابة فيها .

حديقة ارم

المتاحف

متحف بارس : يقع في حديقة «نظر» ، ويعود تأسيسه إلى عهد كريم خان الزندي ،حيث كان محل لقاءاته الرسمية . وتحول إلى متحف عام1937م.

والمتاحف الاُخرى في شيراز : متحف شاهجراغ (عليه السلام) ، المتحف العسكري في حديقة عفيف آباد،متحف نارنجستان قوام ،متحف التاريخ الطبيعي ، متحف الشهداء.



المباني التاريخية

تخت جمشيد: إحدى أهم المناطق الأثرية والسياحية في إيران. وإذا مررت بكل المزارات الشهيرة هناك دون تخت جمشيد فكأنك لم تزُر بلاد فارس.تخت جمشـيد أبنية تاريخية متبقية من القصور الأخمينية، تعدادها ومسـاحاتها وارتفاعاتها المدهشـة وزخارفها ونقوشها الحجرية ، مظاهر أضفت عليها شهرة عالمية فأصبحت إحدى آثار الحضارة الإنسانية . ومن القصور والأبنية المعروفة فيها : بوابة الأُمم ، قصر آبادانا ، قصر داريوش أو تجر ، القصر ذو الأعمدة المائة ، قصر أو بوابة غير كاملة ، خزانة تخت جمشيد ، قاعة الشورى ، بئر صخري ، مقبرة أردشير الثاني والثالث ، قصر هديش ، القصر الداخلي الذي هو الآن متحف تخت جمشيد .

يمتد هذا البناء الحجري العظيم على حدود 135 ألف متر مربع ويُعتبر أكبر إنجاز معماري للاخمینیین حيث تم بناءه بشكل كامل من الحجارة. إن المثير للإهتمام أنه لم يتم الإستفادة من أي نوع من الملاط لتثبيت الصخور ويوجد قطع كبيرة من الصخور المتصلة ببعضها بدون الإستفادة من الملاط وفي بعض الحالات تم استخدام بعض من التجهيزات والمعدات الحديدية كتلك المعروفة باسم الخطاف (ذيل السنونو). يحتوي مجمع برسبوليس على: 7 مباني, إضافة لقواعد لمنحوتات مجسمة, قناطر, أعمدة, وضريحين حجريين.

تخت جمشيد

المواقع الأثرية حول منطقة تخت جمشيد أو (Perspolis) التي استمر بناؤها نحو 200 سنة، تنتشر على مساحة تبلغ نحو 7 آلاف كيلومتر مربع. ويعتقد أن هناك الكثير من المعالم التاريخية القديمة التي لم تكتشف بعد. ومن خلال جولة سياحية في تلك المنطقة يمكن أن تشاهد، بعد تخت جمشيد بنحو 87 كم، مدينة باسار غادا التي كانت أول عاصمة للأخمينيين في أيام الملك كورش الكبير. كما أن بالقرب من هذا الموقع معالم تاريخية محفورة في جبال زاجروس، منها نقش رستم ، نقش رجب، إذ تعبر هذه الآثار عن مراحل تاريخية تشمل الحقبة الأخمينية والساسانية، وفيها ضريح الملك أرتاكسريس الأول.

تتكون جدران معابد وقصور هذه المنطقة التي يبلغ عمرها نحو ألفين وخمسمائة سنة من صخور بيضاء وسوداء ما بين كل منها فواصل صغيرة كأنها تذكر الإنسان بضرورة الفصل بين حدود الخير والشر. وحيث كل شيء واضح تحت ضوء الشمس الناصع هنا بين الجبال قرب مدينة مرودشت على بُعد نحو ستين كيلومترا شمال شرقي مدينة شيراز التابعة لمحافظة فارس الإيرانية.

قلعة كريم خان الزندي : كانت هذه القلعة بمثابة الجناح الداخلي والقصر السلطاني للأُسرة الزندية . وهي قلعة آجرية ذات جدران عالية ، في كل ضلع من أضلاعها الأربعة برج كبير ، وتقع في مركز مدينة شيراز .

سوق وكيل : إحدى أجمل أسواق إيران ، وشيدت في العصر الزندي .

سوق وكيل

حمام وكيل : هذا الحمام لا مثيل له بين الحمامات المشابهة ، ومن أهم مايمتاز به الرُسوم الجميلة الكائنة في سقف القاعة الرئيسة .

سراي (دار) مشير : نُزُل قديم عند المدخل الجنوبي لسوق وكيل ، وهو اليوم معرض للصناعات اليدوية الإيرانية .

قصر ساسان : يقع على بُعد 9 كم جنوب غربي سروسـتان ، وهو مبنى عظيم من الحجارة والجص شيد في عهد بهرام غور ، وفيه العديد من الطيقان ،و الأواوين، والحجرات ، والدهاليز .

مقبرة الشيخ يوسف السروستاني : مبنى تاريخي يقع في مدينة سروستان ويتألف من 4 طيقان ذات أعمدة حجرية ، وطيقان شبه دائرية منحوتة من الحجارة بشكل رائع .

سد بهمن : شُيد هذا السد على نهر قره آغاج في العصر الساساني .

بوابة القرآن: يعود بناؤها لعصر بويهيي فارس. وكان يوجد من قبل في الحجرة التي تعلو الطاق قرآن في مجلدين يعرف بـ "ذي الأمنان السبعة عشر".

شيراز دارالعلم

كانت شيراز تُعرف بدار العلم منذ القدم ، لوجود الكثير من المدارس ولما كان يدرس فيها من كبار العلماء ومشاهير المجتهدين .

وأشهر مدارسها القديمة :

مدرسة الخان ، مدرسة آقابابا خان ، المدرسة المنصورية ، مدرسة الحكيم ،مدرسة السيد علاء الدين حسين ، وغيرها.

مدرسة الخان؛ من أكبر المدارس في شيراز وأشهرها ، ويعود تاريخ بنائها إلى العصر الصفوي حيث بدأ تشييدها بأمر من وردي خان والي فارس وتمت في أيام ولده عام 1024هـ . هناك قاعة مشيدة فوق رواق المدرسة كان يحاضر فيها ملا صدرا الفيلسوف الشيرازي الكبير .

هذه الأماكن التأريخية التي لا نظير لها في العالم ليست سوى جزء يسير من الآثار القيمة في محافظة فارس حيث تستقطب سنوياً أعداداً هائلة من السائحين والزوار من إيران ومن مختلف أصقاع المعمورة.

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