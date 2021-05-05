رئيس الاركان العامة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يهنئ بيوم الجيش الايراني

وفي رسالة تهنئة بعثها بالمناسبة اليوم الاربعاء الى القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبدالرحيم موسوي"، كتب الفريق يامازاكي : انني اعرب عن رغبتي ونيابة عن قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ان ابعث اليكم احر التهاني لمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية المصادف 18 ابريل / نيسان.

واضاف : كما اود ان اعرب عن احترامي لاداكم في سياق ترسيخ مزيد من اواصر المودة والتعاون بين جيشي البلدين، وانني على يقين بان العلاقات العسكرية الثنائية ستشهد نموا اكثر خلال السنوات القادمة كما اتطلع للتعاون معكم.

واعرب قائد قوات الدفاع الذاتي اليابانية عن خالص امانيه لجيش الجمهورية الاسلامية، ودوام السلامة لقائده العام وكافة المنتسبين اليه، "في ظل الظروف الناجمة عن جائحة كورونا التي تطال اليوم العديد من بلدان العالم بما فيها ايران واليابان".

انتهى ** ح ع