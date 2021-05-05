ظريف يؤكد على شرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان تصريحات ظريف هذه جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره السوري "فيصل المقداد"، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يشمل الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.

الى ذلك، قدم وزير الخارجية السوري تقريرا حول الوضع الراهن في بلاده؛ مؤكدا على استعداد دمشق لاجراء الانتخابات الرئاسية وبناء العلاقات مع دول الجوار.

كما وجه "المقداد" دعوة الى "ظريف" لزيارة سوريا، وقد لقيت هذه الدعوة ترحيب وزير الخارجية الايراني.

وتناول الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي بينهما اليوم، اخر المستجدات داخل العراق وفلسطين وضرورة الحرب الشاملة ضد الارهاب وادانة العدوان الصهيوني على سوريا وفلسطين ولبنان.

وفي معرض التنويه باقتراب "يوم القدس العالمي" (اخر جمعه من شهر رمضان المبارك)، فقد جدد وزيرا الخارجية الايراني والسوري التاكيد على تقديم كامل الدعم الى الشعب الفلسطيني.

انتهى ** ح ع