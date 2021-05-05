خطيب زادة: وزارة الخارجية تتابع قضية وفاة الدبلوماسية السويسرية

وقال خطيب زادة في تصريح له مساء اليوم الاربعاء: ان وزارة الخارجية وبعد الاطلاع على هذا الحادث المؤسف تتابع القضية عن طريق المراجع المعنية ومنها قوى الامن الداخلي والسلطة القضائية.

واشار الى ان وزارة الخارجية كانت على اتصال مع السفارة السويسرية بطهران خلال الساعات الاخيرة واضاف: نحن ننتظر اتضاح نتائج التحقيقات من قبل المسؤولين المعنيين حول السبب في وقوع الحادث.

واضاف خطيب زادة: ان جثمان المتوفية نقل الى الطب الشرعي لاجراء التحقيقات اللازمة ليتم بعد ذلك وضعه تحت تصرف السفارة السويسرية بطهران.

ولفت الى ان السفير السويسري التقى اليوم المسؤولين المعنيين بوزارة الخارجية وتبادل معهم وجهات النظر حول مختلف جوانب القضية وقال: ان وزارة الخارجية وفي اطار نص معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة والتعاون الضروري في هذا المجال.

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