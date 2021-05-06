مبادرة الامام الخميني (ره) افشلت مخطط تهميش القدس الشريف

واكد "بيت كليا" في حوار خاص مع "ارنا" اليوم الخميس، ان الغاء سفارة اسرائيل في طهران واستبدالها بسفارة فلسطينأ، الى جانب مبادرة اطلاق يوم القدس العالمي، شكل منعطفا في نهج تحرير الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف من براثن الكيان الصهيوني.

واضاف : ان يوم القدس العالمي تجسيد لتضامن الثورة الاسلامية والشعب الايراني مع قضية القدس الشريف وفلسطينأ، ومؤشر على اصطفاف جبهة الحق ضد الباطل والعدل ضد الظلم.

وتابع رئيس رابطة الاشوريين في طهران، قائلا ان "يوم القدس العالمي احيا القيم الفلسطينة وحوّل القدس الى قضية العالم الاسلامي الاولى".

ولفت بان هذه المناسبة التاريخية ادت الى صياغة موقف موحد للدول الاسلامية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، و"لولا مبادرة الامام الراحل واهتمامه الوافر الى القضية الفلسطينية لكانت الامور والاحداث قد اتجهت نحو مسار اخر اليوم".

واوضح، ان الامام الخميني اظهر من خلال تسمية يوم القدس للعالم اجمع، بان الامة الاسلامية لن ترضخ للجور ولو كان مساندا من جانب اكبر واقوى دولة في العالم.

كما حيّا رئيس رابطة الاشوريين في طهران، ذكرى شهيد المقاومة الحاج قاسم سليماني؛ مؤكدا ان هذا الانسان العظيم قطع اشواطا كبيرة انطلاقا من عقيدته التامة بنهج المقاومة، لتحرير القدس الشريف.

وختم بالقول، ان "الامام الراحل (ره) رسم طريق الصمود والمقاومة بوجه الكيان الصهيوني، ليواصل المضي على هذا النهج بكل قوة سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي"؛ مبينا ان نهج المقاومة ادى الى انهيار حسابات العدو الاسرائيلي كافة وتحول بفضل تضحيات القادة مثل الشهيد سليماني الى قوة عظمى اليوم.

انتهى ** ح ع