سنحتفي بيوم القدس تضامنا مع الشعب الفلسطيني المشرد من دياره

جاء ذلك في كلمة الرئيس روحاني اليوم الخميس، خلال مراسم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الوطنية ذات الصلة بوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم؛ وبما يشمل المجالات العلمية والبحثية والتقنية المختلفة داخل البلاد.

واضاف : ان شعبنا العظيم يحيي سنويا في كل جمعة اخيرة من شهر رمضان المبارك، ذكرى يوم القدس العالمي، ليذكر العالم بالحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني ويؤكد على ضرورة اعادة القدس الشريف الى احضان الامة، وهو غاية المسلمين كافة اليوم.

وتطلع روحاني الى انتصار الشعب الفلسطيني في نضاله المقدس، وتحقيق هذه الامنية التاريخية للامة الاسلامية.

وقال رئيس الجمهورية : نحن سنحتفي بيوم القدس العالمي غدا الجمعة، لكن المسيرات المعهودة بالمناسبة لا تقام في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا؛ مضيفا : اننا سنبتهل الى الله من اجل تحرير القدس ونصغي الى كلمة سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي سيطل علينا غدا بهذه المناسبة العظيمة.

وعلى صعيد اخر، تطرق روحاني الى المشاريع التنموية العلمية والتعليمية التي دشنت برعايته اليوم؛ مؤكدا ان الحكومة تداب على ربط الجامعات ومراكز التعليم العالي بالمصانع بهدف تعزيز الانتاج المحلي.

ولفت بان التقارير تشير الى تحقيق انجازات وتقدم ايجابي خلال السنوات الثماني الاخيرة في شتى المجالات العلمية والتقنية، والارتقاء بالبلاد من المستوى الحادي والعشرين الى الخامس عشر في هذا الخصوص.

واقيمت اليوم الخميس، برعاية رئيس الجمهورية وعبر الفيديو، مراسم تدشين 34 مشروعا تنمويا في شتى المجالات العلمية والتقنية والترفيهية ذات الصلة بوزارتي العلوم والابحاث والتكنولوجيا والتربية والتعليم.

انتهى ** ح ع