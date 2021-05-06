وزارة الصحة تعلن : 338 وفاة جديدة اثر الاصابة بفيروس كورونا في ايران

واضافت الصحة الايرانية في بيانها الصادر اليوم : ان عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ يوم امس ولغاية اليوم الخميس، بلغ 18 الفا و409 حالات، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد الى مليونين و610 الاف و18 شخصا.

وتابع البيان : ان ما يبلغ مليونين و57 الفا و692 شخصا من المصابين بفيروس كورونا في ايران تعافوا من هذا المرض لحد الان، بينما يرقد 5 الاف و515 اخرون داخل مراكز العناية الخاصة في المستشفيات نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

وبحسب هذا التقرير ايضا، فقد تلقى مليون واحد و118 الفا و241 مواطنا في البلاد، الجرعة الاولى من لقاح كورونا، و244 الفا و526 اخرون تلقوا الجرعة الثانية من هذا اللقاح؛ ليبلغ اجمالي الجرعات المستخدمة من لقاحات الوقاية امام هذه العدوى في ايران، مليونا واحدا و425 الفا و767 جرعة لحد الان.

انتهى ** ح ع