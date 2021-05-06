ظريف : فلسطين مقياس العدالة

وفي تغريدة له على اعتاب حلول يوم القدس العالمي (غدا الجمعة)، كتب ظريف : ان يوم القدس يذّكر سنويا بالضرورة الاخلاقية للتضامن العالمي مع فلسطين وشعبها المقاوم بوجه قساوة كيان عنصري.

واضاف، ان "ايران وقفت بكل فخر الى جانب الشعب الفلسطيني، بينما هناك القليل ممن استطاع ان يخرج من هذا الختبار مرفوع الراس".

يذكر ان يوم القدس العالمي يحل علينا هذا العام وللسنة الثانية، وسط جائحة كورونا؛ وبالرغم من القيود والتعليمات الاحترازية للحد من تفشي هذا الوباء وعدم اقامة المسيرات المليونية المعهودة في العديد من بلدان العالم، لكن ذلك لن يخل على الاطلاق بإرادة وجهود الشعوب الحرة من اجل احياء هذه المناسبة العظمى واعلان الحماية عن الشعب الفلسطيني المظلوم والدفاع عن قيمه وانهاء الاحتلال والجرائم غير الانسانية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضده.

انتهى ** ح ع