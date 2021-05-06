قريبا .. سيشهد العالم الاحتفال بتحرير القدس الشريف

وتطرقت الدفاع الايرانية في بيانها، الى الدعم المحدود الذي يتلقاه الكيان الصهيوني المحتل على ممارساته العدوانية من الاستكبار العالمي، اعتبرت ان "مؤامرة القادة الاميركيين والصهاينة الخبيثة المتمثلة في صفقة القرن قد وضعت مسؤولية اكبر على عاتق جميع الاحرار والشعوب والحكومات الداعية للعدالة".

واضاف البيان : ان خوف بعض دول المنطقة وتحالفها الصريح وصداقتها مع الكيان الاجرامي الغاصب للقدس خيانة لا تغتفر لقضية فلسطين والشعوب الطامحة للحرية الا ان هذه التحركات الخيانية عاجزة عن تهميش فلسطين وضرورة تحريرها من الاحتلال.

وتابع البيان : ان الثورة الاسلامية حولت المقاومة الى ثقافة لدى غالبية شعوب المنطقة اليوم، وان هلال المقاومة من طهران الى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، قد بدد امال المحور الغربي –العبري –العربي حول مخطط "الشرق الاوسط الجديد"، وان خطاب المقاومة قد شعوب المنطقة العزة والكرامة لتفقد سياسات اميركا مكانتها في المنطقة.

وزارة الدفاع شددت في بيانها ايضا : انه بناء على توجيهات ولي امر المسلمين الامام الخامنئي (دام ظله الوارف)، فان الكيان الصهيوني المزيف والمجرم يقترب على وجه السرعة من نهايته المحتومة المخزية، ومن المؤكد ان المؤامرة الخطيرة والفتنة الكبرى لجبهة العدو للوقيعة بين الشعوب والمذاهب الاسلامية ستبوء بالفشل ولن يرى حلم الصهاينة في انشاء كيان "اسرائيل من النيل الى الفرات"، و"اعادة تشكيل المنطقة من جديد بهندسة اميركية"، النور على الاطلاق.

انتهى ** ح ع