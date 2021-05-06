قادة وساسة وإعلاميون يطالبون بدعم القدس في مواجهة الاحتلال

وافاد مراسل "ارنا"، ان هذه الموجة المفتوحة التي نظمها "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" في غزة على اعتاب يوم القدس العالمي، شارك فيها ممثلون عن 21 إذاعة محلية وعربية وإسلامية.

وأكد المشاركون على أهمية يوم القدس العالمي الذي يأتي في ظل هجمة شرسة تتعرض لها المدينة المقدسة، داعين الأمة العربية والإسلامية لدعم أهل القدس.

وأوضح منسق مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين صالح المصري، أن 20 إذاعة محلية وعربية وإسلامية من فلسطين ولبنان واليمن والعراق يشاركن اليوم في الموجة المفتوحة .

و وجه المصري التحية للإذاعات المشاركة من فلسطين هي " إذاعة صوت القدس واذاعة الاقصى وإذاعة الشعب وإذاعة الإيمان وإذاعة الوطن وإذاعة الاسرى واذاعة الرأي وإذاعة طيف وإذاعة ألوان وإذاعة شباب فلسطين

أما الإذاعات المشاركة من بيروت هي : إذاعة النور وإذاعة الرسالة وإذاعة صوت بيروت، في حين شاركت من اليمن سبعة إذاعات وهي : إذاعة صوت الشعب اليمن وإذاعة وطن وإذاعة صنعاء وإذاعة آفاق وإذاعة سام اف ام وإذاعة 21 سبتمبر و إذاعة صوت الثورة

وأكد المصري على أهمية الموجة، التي تأتي عشية اليوم العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.

وقال منسق مكتب اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية في فلسطين : إن الاتحاد دأب على تنفيذ موجة محلية على شرف يوم القدس العالمي، إلا أن العام الحالي ارتأى أن تمتد لتكون موجة عربية وإسلامية، ذلك أن القدس تحتاج لكافة الأصوات لأن المعركة اليوم هي القدس لذلك يجب توجيه البوصلة للقدس والمسجد الأقصى المبارك".

من جهته، أكد وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على أن المقاومة هي الطريق الأفضل لتفعيل قضية القدس، لافتاً إلى أن مايحدث في حي الشيخ جراح هو جزء من المعركة مع المحتل الإسرائيلي.

وأشار القططي في حديثه خلال الموجة المفتوحة "القدس أقرب"، إلى أن تصدي المقدسيين للاحتلال يؤكد على اعتاب وم القدس العالمي بأن القدس مركز الصراع ضد الكيان الصهيوني، وبين جبهة الحق وجبهة الباطل التي يجسدها الاحتلال ومن ورائه أمريكا وكل الدول المساندة لها، لكن اهل القدس يقفون لها ويدافعون عنها ويقاومون من أجلها.

وبين القططي، أن الاحتلال والمستوطنين لن يتراجعوا عن تنفيذ مخططاتهم في القدس المحتلة، وهم لا يخفون ذلك حيث يهدفون لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، مستدركاً :"لكنه يتوقف إذا علم أن هذه الامة ستنتفض نصرة للمسجد الأقصى".

ودعا القططي، إلى الالتفاف حول القدس، وأن تكون القدس في كل الأيام وليس يوم واحد، وأن تتوحد الأمة على القدس وأن لا يكون خلاف عليها، مشدداً على ضرورة أن تكون القدس مركز للصراع.

كما حث القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، على أهمية إعادة بناء المشروع الوطني ويكون محوره القدس، بمعنى تحرير القدس كاملة موحدة، لا شرقية ولا غربية.

الى ذلك، أكد رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة "المطران عطالله حنا"، أنه لن يضيع حق وراءه مطالب مهما خطط المتخاذلون ومهما كان هناك مشاريع؛ فكل هذا مآله الفشل، والقدس لها أهلها بكل مكوناته.

ودعا المطران حنا، إلى التوحد حول وخلف القدس المحتلة، وأن يغير المطبعون والمتخاذلون بوصلتهم نحو القدس، ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه القدس.

وشدد على أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بحق القدس والمقدسات، وحث الأحرار من الأمة العربية في كل مكان على الدفاع عن أهل مدينة القدس المحتلة.

في سياق متصل، قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، أن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي وسيدفع الاحتلال ثمناً باهضاً إذا لم يوقف إجرامه بحق المسجد الأقصى.

وشدد رضوان اعلى أن القدس بالنسبة للفلسطينيين أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأن القدس خط أحمر، والدفاع عن الشعب الفلسطيني واجب، وأن أهل القدس الذين ناشدوا المقاومة وهتفوا لمحمد الضيف، فكانت الاستجابة سريعة من الأخير.

وتابع، انه يتعين على الاحتلال أن يفهم ابٔن المعادلة تغيرت، وإلا المقاومة ستكون عنوان للرد على جرائم الاحتلال.

كما نوه القيادي في حركة حماس الى أهمية الحفاظ على ثوابت الأمة الإسلامية وكرامتها حتى تحرير القدس وفلسطين، مشيداً بدور إيران ودعمها المتواصل لفلسطين.

أما الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، فجدد العهد من أجل البقاء مدافعين عن المسجد الأقصى المبارك وعن القدس المحتلة، لافتاً إلى أن أهل القدس متمسكون يدافعون عن القدس.

واستدرك صبري بالقول : لكن لا يجوز أن يترك أهل القدس وحدهم، ويجب التذكير بالقدس في كل يوم، وليس يوم واحد".

وتساءل الشيخ صبري عن ميزانية القدس، وأصحاب رؤوس الأموال ليدعموا أهل القدس والمدينة المقدسة، لافتاً إلى أن الاحتلال يضخ أموال ضخمة في القدس.

بدوره، أكد ماهر مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أهمية توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي وتعزيز صمود بوج الكيان الصهيوني؛ داعيا السلطة الفلسطينة ان تطلق يد المقاومة وترفع يدها الثقيلة عنها لإشعال الكفاح المسلح والاشتباك مع العدو.

كما أشار إلى أهمية الهبة الجماهيرية وعقد ورش عمل، اجتماعات، وتفعيل الحالات الشعبية، وتنظيم مسيرات مليونية، باتجاه نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، و"التأكيد على حقنا في القدس وأن القدس عربية".

وأشاد مزهر بدور إيران في دعم المقاومة الفلسطينية، وكل محور المقاومة في لوقوفه بجانب فلسطين والتضحية والعطاء لأجل قضيتها.

من جانب اخر، اشار خضر رسلان مدير العلاقات العامة في إذاعة النور بلبنان، إلى أهمية العمل المشترك و وضع ستراتيجية لإحياء قضية القدس بشكل يومي، وليس ليوم واحد فقط، وأن تكون ديدناً يومياً لتوجيه البوصلة قولاً وعملاً باتجاه القدس.

انتهى ** ح ع