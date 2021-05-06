عراقجي: الاولوية الرئيسية في مفاوضات فيينا هي توفير مصالح الشعب الايراني

وقال عراقجي اثر لقائه في فيينا اليوم الخميس مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: سيتم بدءا من يوم غد استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة وهي الجولة الرابعة من مفاوضات فيينا وسنواصل المسار الذي بداناه في الجولات الثلاث السابقة.

واضاف: مثلما قلت سابقا ايضا فاننا الان نمضي في مسار محدد وهنالك على الاقل تفاهم حول المسار الذي ينبغي ان نمضي فيه رغم وجود عقبات جادة فيه.

وتابع عراقجي: امامنا طريق طويل ولا يمكن باي حال من الاحوال تحديد تصور او توقع فترة معينة له ومن غير الواقعي لو دخلنا موضوع الجدولة الزمنية.

وقال: بطبيعة الحال نحن نسعى لانجاز هذا العمل بصورة اسرع ولكن مع ذلك لا نتسرع اعتباطا ولا نتسرع بما من شانه ان يؤدي لخفض الدقة كما لن نسمح في الوقت ذاته بان تصبح المفاوضات استنزافية وسننجز عملنا بدقة.

واضاف: بالطبع هنالك مشاكل بعضها مشاكل جادة ينبغي رفعها عن طريق التفاوض.

واوضح عراقجي: امامنا عمل شابق ونامل ان شاء الله تعالى ان ننجزه في زمن اقصر الا ان موضوع الوقت يحظى باولوية ثانوية وان الاولوية الاولى هي الدقة لتوفير مصالح الشعب الايراني وضمان المواقف الحاسمة للجمهورية الاسلامية التي تم الاعلان عنها مرارا.

انتهى ** 2342