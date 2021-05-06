ايران تدعو لارغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية

وقال تخت روانجي في كلمته الخميس خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول الاسلحة الكيمياوية في سوريا: ان التصرفات والقرارات المبنية على اهداف سياسية قد اضعفت اقتدار ومكانة معاهدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية.

واعتبر استغلال بعض الدول لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية والاستثمار السياسي لمنظمة حظر الاسلحة الكيمياوية لتحقيق اهدافها الوطنية، بانه احد التحديات القائمة امام التعددية واضاف: للاسف ان هذه السلوكيات قد اضعفت المعاهدة بصورة جدية وادت الى خلق ازمة الشرعية والثقة تجاه منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية واثارة الخلافات بين الدول الاعضاء.

واضاف تخت روانجي: ان هذه الوتيرة تؤدي للمزيد من تشديد التحديات القائمة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، والمثال على ذلك عدم التزام الدول المالكة للاسلحة النووية بتعهداتها في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والمسيرة الباعثة على التحذير تجاه السباق الجديد للاسلحة النووية وتطوير مثل هذه الاسلحة.

وانتقد المبادئ الفنية والقانونية للقرار الاخير لمؤتمر الدول الاعضاء في معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية حول سوريا واشار الى الاهداف السياسية للدول الغربية في هذا المجال، معتبرا القرار المذكور بانه متحيز وغير متناسق مع نصوص واهداف المعاهدة.

واضاف سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة: ان هذا الاجراء يعد تراجعا صارخا عن مبادئ الحيادية والنشاط المهني في منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية وله تداعيات سيئة في مجال نزع الاسلحة وعدم الانتشار في الاجواء الدولية المضطربة الراهنة.

واشار تخت روانجي الى ان ايران تعد الضحية الاكبر للاستخدام الواسع للاسلحة الكيمياوية ضدها في التاريخ المعاصر واضاف: اننا ندين مرة اخرى وباقوى لهجة ممكنة استخدام الاسلحة الكيمياوية من قبل اي كان وفي اي مكان وتحت اي ظروف كانت.

واكد قائلا: اننا وعلى اعتاب الذكرى الـ 25 لالزامية تنفيذ المعاهدة وتاسيس منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية ندعو الى بذل جهود مضاعفة لتحقيق هذه المعاهدة على مستوى العالم اجمع ومن ضمنه عن طريق ارغام الكيان الاسرائيلي على الانضمام لها وكذلك تحقيق الهدف الاساس للمعاهدة، اي محو الاسلحة الكيمياوية، والذي لم يتحقق لغاية الان بسبب عدم التزام اميركا الصريح بتعهداتها في اطار المعاهدة.

ودعا مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحد مرة اخرى للتنفيذ الكامل والمؤثر ومن دون تمييز لمعاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية ودعم اقتدار منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية، معلنا استعداد ايران للمساعدة بهذا الامر.

انتهى ** 2342