مسؤول يعلن عن تحقيق تقدم في مجال رفع الحظر المتعلق بالاتفاق النووي

وقال واعظي في تصريح له مساء الخميس: لحسن الحظ ان المفاوضات تتم متابعتها في الاطار المرسوم من قبل ايران، ووفقا للتقارير الواصلة فقد تم تحقيق تقدم في مجال رفع اجراءات الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي.

وفي الرد على سؤال حول ما قيل بحدوث خلافات جادة في وجهات النظر خلال المفاوضات قال: رغم ان هنالك مناقشات صعبة قادمة الا ان الخطوات المتخذة لغاية الان تبعث على الامل ولا صحة لمزاعم حدوث خلافات في وجهات النظر تؤدي الى الاخلال في المسار العام للمفاوضات.

وصرح بانه في ضوء التقييمات الحاصلة عن المفاوضات في الاسابيع الماضية يمكن التفاؤل بافآق رفع الحظر واضاف: وفقا للمسار الراهن فاننا نتوقع في ضوء مهارة وقدرة الفريق الايراني المفاوض الا يكون رفع الحظر –مع التزام الخطوط الحمراء والاطار المحددة من قبل المراجع العليا المتخذة للقرار في البلاد- بعيد المنال ان شاء الله تعالى.

وختم واعظي تصريحه بالقول: وفق المسيرة الراهنة لمفاوضات فيينا، مثلما اكد رئيس الجمهورية في اجتماع الحكومة، فلا شك لن يكون الرفع الكامل للحظر المتعلق بالاتفاق النووي بعيد المنال في ظل الوحدة والوفاق الوطني وعلينا جميعا اتخاذ الخطى في هذا المسار.

انتهى ** 2342