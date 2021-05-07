لاعب التجذيف الايراني يحرز حصة أولمبياد طوكيو

وقالت المديرة العامة لإدارة الشباب والرياضة في جيلان في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الجمعة: "فاز علي أقا ميرزائي ، عضو المنتخب الوطني الايراني للتجذيف في فرع كاياك من اهالي جيلان بحصة طوكيو الأولمبية في مسابقة التأهل للأولمبياد التايلاندية .

وأضافت مريم بخشي استمرارًا لمنافسات التأهل للأولمبياد التي تقام في تايلاند شارك علي أقاميرزايي في نهائي الكاياك الفردي 1000 متر ، وتمكن من التألق بين أفضل ما في القارة الاسيوية واحرز البطولة بفوزه بالميدالية الذهبية وتمكن من احراز حصة طوكيو الاولمبية .

وتابعت بانه تمكن أقا ميرزايي في المسابقات من تسجيل اعلى الرقم القياسي بثلاث دقائق و 33 ثانية و 555 جزء من مائة ثانية وفاز على منافسیه من أوزبكستان واليابان وكازاخستان واحرز الميدالية الذهبية في هذا المجال والحصة الأولمبية".

وأضاف بانها تاهلت لاعبة التجذيف الايرانية نازنين ملائي من جيلان إلى نصف نهائي بطولة آسيا والمحيط الهادئ للتجذيف والتصفيات الأولمبية ، ولديها فرصة كبيرة للفوز بالحصة الأولمبية.

وأعربت عن أملها في أن تتمكن ملايي من الفوز بالحصة الأولمبية من خلال التألق في منافسات التجذيف في بطولة آسيا والمحيط الهادئ .

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