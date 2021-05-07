شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال قرب جنين

وزعم الاحتلال الصهيوني أن الشبان الثلاثة أطلقوا النار باتجاه القاعدة العسكرية.

وقال المراسل العسكري بالقناة الـ13 العبرية أور هيلير إن جنود الجيش أطلقوا النار على ثلاثة شبان فلسطينيين، عند حاجز سالم العسكري، شمالي الضفة، بزعم محاولتهم تنفيذ عملية اطلاق نار.

وزعم المراسل هيلير أن الشبان الثلاثة وصلوا سويا الى المكان وكان بحوزتهم بنادق من طراز كارلو وبدأوا بإطلاق النار على جنود الجيش الصهيوني المتواجدين بالمكان.

وأشار هيلير الى أنه تم استشهاد اثنين من الشبان الفلسطينيين عند حاجز سالم، وأصيب الثالث بجراح خطيرة، وأنه لم يتم وقوع اصابات في صفوف الجيش الصهيوني.

انتهى