اعلان أسماء الفائزين بمسابقة "فلسطين ليست وحدها" الفنية

وقال رئيس المركز الراعي للمسابقة في كلمة له "ما شجعنا على اطلاق هذه المسابقة منذ أشهر هو دعم بعض الحكومات لهجمات أطلقها البعض ضد الرسول الأكرم في فرنسا وأيضا موجة التطبيع الخاسرة التي اجتاحت بعض الدول الاسلامية مع الكيان الصهيوني الغاشم. ولكن ما أثبتته الأعمال التي وصلت الينا للمشاركة بهذه المسابقة من حيث العدد والأفكار التي تحملها أثبت أن شعار المسابقة حقيقي وبالفعل فلسطين ليست وحدها، الى جانب بعض الرسومات التي ردّت على المسيئين لشخصية الرسول(ص)".

وكان المركز الأول في مجال الكرتون من نصيب هيكابي دميرجي من تركيا، والمركز الاول في مجال الكاريكاتير لـ بيام وفادار من ايران، والمركز الاول في مجال البوستر لـ بويا سرابي من ايران، وتوزعت الجوائر الثانية والثالثة على فنانين من كلمبيا و البرتغال و الصين وايران. كما فازت الفنانة الغزاوية حنين الأماسي بالجائزة الخاصة التشجيعية في مجال الكاريكاتير والتي تعذر عليها الحضور من فلسطين بسسب الظروف التي تخضع لها فلسطين المحتلة الا أنها صوتا وصورة شاركت بالحفل عبر تسجيل بعثته للحفل الختامي.

وحضر الحفل حكام المسابقة لوئیس کارلوس فرناندز من البرازيل، و روسم من مايليزيا، ایزابلا کوالسکا من بولندا، کریستینا برنازانی من ايطاليا و من ايران الحكّام د.محمد خزائي، وعباس ناصري وسعيد صادقي ومسعود ضيايي.

وكانت الجهة المنسقة انصرفت عن اطلاق دعوة عامة لحضور الجمهور المهتم بالفن وقضية فلسطين وذلك التزاما بقيود تفرضها وزارة الصحة الإيرانية للحد من تفشي وباء كورونا.

تم بث الحفل عبر قناة أفق الايرانية وغطّته منصات الكترونية لمؤسسة سبِهر سورة هُنَر التابعة لمركز الفكر ولفن الاسلامي.

جدير بالذكر أن حسب الأمانة العامة للمسابقة وما أكد عليه أمين المسابقة مسعود شجاعي طبطبائي، شارك 2500 عمل فني من 66 دولة من أنحاء العالم في هذه المسابقة.

انتهى