حركة المقاومة الشعبية: يوم القدس العالمي يوم للوحدة الاسلامية ومواجهة المخططات الصهيوامريكية

وقالت في بيان لها ان يوم القدس العالمي جاء ليكون نبراسا للعالم اجمع، للتذكير بمظلومية قضية فلسطين، وحق شعبنا المجاهد في التصدي لالة الحرب الصهيونية, وحماية المقدسات.

وحيت كل جماهير أمتنا التي تخرج في هذا اليوم المبارك لتؤكد انحيازها التام إلى جانب الحق الفلسطيني، ورفض الظلم والقهر الصهيوني الذي يتعرض له أهل فلسطين.

واضافت، رسالتنا لأهل القدس خاصة وفلسطين عامة، إن مقاومتنا الباسلة هي الدرع الحصين، وسترد على اي حماقة يرتكبها العدو بحق اهلنا، وسنبقى على أهبة الاستعداد للتصدي لعدوان الصهاينة.

وشددت على ضرورة ان يكون هذا اليوم هو يوم وحدة للمسلمين، وأن تتكاتف الجهود لوقف المؤامرة الصهيو امريكية بحق امتنا، وان نقف صفاً واحداً الى جانب الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المظلومة

والمضطهدة.

انتهى**3276

