سفير إيران لدى الصين: قضية فلسطين من القيم الأساسية للثورة الإسلامية

و في احتفال بيوم القدس العالمي الذي أقيم الليلة الماضية بحضور إيرانيين مقيمين في الصين بالسفارة الإيرانية، اعتبر السفير محمد كشاورز زاده، القدس على أنها القبلة الأولى للمسلمين وقال ان القدس تتمتع بمكانة عالية جدا في المعتقدات الدينية للشعب الايراني.

وفي إشارة إلى أهداف القوى الكبرى المتعجرفة والكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، وجرائم هذا الكيان الزائف، قال ان الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم ومبادئ تحرير القدس، قضية حية في قلوب المسلمين .

واضاف كشاورز زاد، أن الكيان الصهيوني الزائف طرد اصحاب الأرض من ديارهم بالقوة والقمع، واستبدلهم بأناس من دول مختلفة، بما في ذلك أوروبا الشرقية وروسيا وبعض الدول الأخرى، لكن المهم هو إن هوية الأفراد لا يتم تدميرها ببساطة.

وأشار السفير الإيراني لدى الصين إلى تسمية الإمام الخميني للجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم بيوم القدس، وقال: أن هذه الفكرة والمبادرة تتوسع بشكل أكبر كل عام، واليوم اصوات دعم الشعب الفلسطيني المظلوم يسمع في جميع أنحاء العالم .

و في الحفل، أشار المستشار الثقافي للسفارة الايرانية في الصين عباس علي وفائي، أيضا إلى بعض جوانب جرائم الكيان الصهيوني، وقال ان المنظمات الدولية والمجتمعات القانونية لم تقدم أي دعم لشعب فلسطين المظلوم.

انتهى** 2344