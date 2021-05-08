ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرق البلاد

وأضاف العميد كودرزي : تمكنت حرس الحدود بمدينة سروان الحدودية بدعم استخباراتي ومراقبة التحركات في المناطق الحدودية وبتخطيط عملياتي دقيق من تحديد مسارات المهربين ونصبت كمينا

ونجحت في ضبط طن و100 کغم من المخدرات وکمیة من السلاح.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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