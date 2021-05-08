الرئيس روحاني : البلاد تجتاز الموجة الرابعة لكورونا

واشار روحاني خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى ان عدد الوفيات في الموجة الرابعة تضاعف عمَا كان عليه في الموجة الثالثة ، موضحا ان الفيروس البريطاني الذي انتشر في البلاد حوَر نفسه بشكل خطير.
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طهران/ 8 ايار/ مايو/ ارنا - قال الرئيس حسن روحاني ان الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا التي تجتازها البلاد حاليا هي أطول مدة واشد فتكا من الموجات الثلاث السابقة من حيث عدد الاصابات والوفيات.
واشار روحاني خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى ان عدد الوفيات في الموجة الرابعة تضاعف عمَا كان عليه في الموجة الثالثة ، موضحا ان الفيروس البريطاني الذي انتشر في البلاد حوَر نفسه بشكل خطير.
يتبع..
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