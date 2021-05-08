الرئيس روحاني : البلاد تجتاز الموجة الرابعة لكورونا

واشار روحاني خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى ان عدد الوفيات في الموجة الرابعة تضاعف عمَا كان عليه في الموجة الثالثة ، موضحا ان الفيروس البريطاني الذي انتشر في البلاد حوَر نفسه بشكل خطير.

يتبع..