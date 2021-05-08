مسؤول ايراني يطالب برلين بالتحقيق عن دور ألمانيين في الحظر المفروض على ايران

و دعا باقري كني، وهو مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية، الحكومة الألمانية الى التعاون مع الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان في إيران للتحقيق في وضع السجناء الإيرانيين في ألمانيا وايضا التحقيق في دور الأفراد والشركات الألمانية بفرض وتنفيذ الحظر الظالم ضد الشعب الإيراني، وخاصة العقوبات المتعلقة بالشؤون الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية والغذاء.

وفي إشارة إلى خطط إيران كعضو جديد في اللجنة التابعة للأمم المتحدة حول المرأة، قال باقري كني، إن إعمال حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات واليمنيات والعراقيات والسوريات اللواتي تعرضن للانتهاك من قبل المحتلين والمعتدين والإرهابيين، يتعين ان يدرج على أعمال منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وأكد باقري كني على الأضرار التي سببتها العقوبات الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني ونفذها الأوروبيون، وقال إن إيران ستعمل بصفتها عضوة في اللجنة الأممية على استيفاء حقوق النساء والفتيات الايرانيات التي تضررت بواسطة الحظر الامريكي الظالم.

انتهى** 2344