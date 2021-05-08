لاعبة التجديف الايرانية تحرز حصة أولمبياد طوكيو

وقال المدير العامة لإدارة الشباب والرياضة في جيلان مرتضی ورزلدوست في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت ان لاعبة التجذيف الايرانية نازنين ملائي من جيلان فازت حصة الاولمبيك في طوكيو في اطار بطولة آسيا والمحيط الهادئ للتجذيف والتصفيات الأولمبية.

وتابع بانه احرزت ملائي في التجديف الفردي للوزن الثقیل سيدات، المرکز الثانی بعد نظيرتها من اليابان بزمن قدره 7:50,53ثانية.

کما لقد حصل علي أقا ميرزائي ، عضو المنتخب الوطني الايراني للتجذيف في فرع كاياك من اهالي جيلان علی حصة طوكيو الأولمبية في مسابقة التأهل للأولمبياد التايلاندية .

انتهی ** 3280