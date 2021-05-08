٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84322155
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تفكيك عصابتين لتهريب السلاح والعتاد والمخدرات شرق البلاد

تفكيك عصابتين لتهريب السلاح والعتاد والمخدرات شرق البلاد

زاهدان/ 8 ايار/ مايو/ ارنا - أعلن العميد أحمد علي كودرزي، قائد حرس الحدود لقوى الامن الداخلي، تفكيك عصابتين لتهريب السلاح والعتاد والمخدرات شرقي البلاد.

واضاف العميد كودرزي أن قوات حرس الحدود التابعة لقوى الأمن الداخلي، تمكنت وخلال عدة عمليات في مناطق شرقي البلاد من تفكيك عصابتين لتهريب السلاح والمخدرات والعتاد وضبط كميات من الاسلحة والعتاد واكثر من طن و100 كغم من انواع المخدرات.

وأضاف ان حرس الحدود استطاعوا وخلال القيام بعمليات استخباراتية ومراقبة التحركات في المناطق الحدودية من كشف عصابة من مهربي الأسلحة والذخيرة عبر الحدود وعملوا على تكثيف إجراءات المراقبة .

وقال انه في هذه العملية نجحت قوات حرس الحدود من ضبط 73 مسدسا مع 147 مشط عتاد و 94 طلقة، كما تم ضبط الفين و520 رصاصة بندقية في اشتباك مع مهربي الأسلحة والذخائر في منطقة قرقري الحدودية.

كما أعلن قائد حرس الحدود لقوى الامن الداخلي عن ضبط مركبة كانت محملة بـ821 كيلوغرام من انواع المخدرات والتي شملت 729 كغم من مادة المورفين و51 كغم من الافيون و41 كغم من حبوب الهلوسة .

انتهى** 2344

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