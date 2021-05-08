على المقاومة في الضفة استخدام كل الوسائل المتاحة ضد جيش الاحتلال

وحمل أبو رأس في تصريح وصل مراسلنا، الامة العربية والإسلامية المسؤولية الدينية والعربية والإنسانية تجاه ما يجري في القدس والأقصى في ظل من يتفاخر بالتطبيع المخزي مع العدو المجرم.

ونادى لجنة القدس والأهل في الأردن الشقيق ومصر العروبة والاسلام وبلاد الحرمين والمغرب العربي وتركيا وإيران وماليزيا واندونيسيا وجميع الدول العربية والإسلامية قادة وشعوبا وجيوشا وعلماء أن يهبوا لنجدة بيت المقدس الذي قدسه الله تبارك وتعالى وصلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فيه، وكان بوابة السماء من الأرض وهو الأخ الشقيق التوأم للمسجد الحرام.

واعتبر ان إن هذه للحظات حاسمة في تاريخ الأمة العربية والاسلامية باستنهاض رجولتها وشهامتها وكرامتها، لتقف عند مسؤوليتها، مضيفا :"إن هذه لحظة فاصلة لإرغام أنف هذا العدو المجرم وإبطال جميع مخططاته بالهيمنة والسيطرة والتهويد للقدس والأقصى، إن العدو المجرم يدعو قطعان مستوطنيه الى تدنيس الأقصى بعشرات الالاف في 28 رمضان ونحن ندعوا الى نفير أبطالنا وشعبنا وأمتنا لندوس على عنق هذا العدو ونرغمه على التقهقر والانصياع ونطهر أقصانا ومقدساتنا من دنسه".

ودعا جميع كفاءات ومقدرات الشعب الفلسطيني أن تنهض لحماية القدس والأقصى داعيا المقاومة في الضفة الغربية، المقاومة الشعبية ومقاومة السكاكين والدعس والمقاومة المسلحة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لإرغام أنف هذا العدو، وأضاف :"ونقول لأهلنا واخواننا وشعبنا في الضفة الغربية والقدس إن عدوكم جبان، ولن يستطيع أن يبقى في هذه الانتفاضة المباركة".

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