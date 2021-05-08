محادثات ايرانية اذربيجانية حول التعاون الثنائي في مجال الامن الغذائي

جاء ذلك خلال ندوة حوارية اقيمت عبر الفضاء الافتراضي اليوم السبت، حيث تطرق الجانبان الى فرص التعاون لمكافحة هجوم اسراب الجراد الصحراوي المحتمل على المناطق الحدودية المشتركة بين ايران واذربيجان، وتعفير المنتجات الخشبية الروسية التي يتم توريدها عبر الاراضي اذربيجانية الى البلاد.

كما بحث المشاركون في هذا اللقاء المرئي، سبل الانتاج المشترك للمبيدات الحشرية والمواد البايولوجية والكيماويات الزراعية.

يضاف الى ذلك، التعاون الايراني الاذربيحاني في مجال اصدار الشهادات الصحية الزراعية وتبادل المعلومات بين الجانبين في مجالات الامن الغذائي والتربية الحيوانية وحجر و وقاية النباتات، كان ضمن اهم محاور الندوة الافتراضية التي عقدت بين خبراء البلدين اليوم.

انتهى ** ح ع