٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84322711
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في ذكرى خروج واشنطن من الاتفاق النووي...

ظريف: على بايدن أن يقرر بشان مواصلة اميركا عدم الالتزام بالقانون او الالتزام به

ظريف: على بايدن أن يقرر بشان مواصلة اميركا عدم الالتزام بالقانون او الالتزام به

طهران / 9 ايار / مايو /ارنا- صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في ذكرى خروج اميركا من الاتفاق النووي اليوم السبت انه على بايدن أن يقرر ما اذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به.

وكتب ظريف مساء السبت في تغريدة على "تويتر" في الاشارة إلى الذكرى السنوية الثالثة للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي: بينما نحاول إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) في فيينا، من الضروري أن نتذكر كيف بدأت هذه القضية.

وأضاف: قبل 3 اعوام، في مثل هذا اليوم، انتهك مهرج مفضوح التزامات اميركا في اطار الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، واليوم يجب على الرئيس الاميركي جو بايدن أن يقرر ما إذا كانت اميركا ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام بالقانون. المسؤولية هي على عاتق اميركا وليس إيران.

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