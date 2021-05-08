مسؤول صحي ايراني: تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وقال حريرجي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان تفشي فيروس كورونا يشهد عدا تنازليا الا الاوضاع الراهنة مازالت كما كانت عليه قبل عدة اشهر (ذروة الموجة الثالثة) ونسبة الاصابات مازالت مرتفعة وبالتالي فان ضغط كورونا على المستشفيات قائم الان ومن الضروري مواصلة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتوصيات الصحية.

واضاف: ان احتمال التذبذب (في الاصابات والوفيات بسبب كورونا) في بعض المحافظات وارد ولكن ليس على المستوى العام في البلاد.

وتابع المساعد العام في وزارة الصحة: انه وفق التدابير المتخذة ستشهد احصائيات الوفيات عدا تنازليا في القريب العاجل ذلك لان نسبة الاصابات بالفيروس انخفضت بما بين 13 و 14 بالمائة مقارنة مع الاسبوع الماضي.

واشاد بالجهود الدؤوبة المبذولة ليل نهار من قبل الكوادر الصحية والطبية في مواجهة فيروس كورونا ومعالجة المصابين به في البلاد.

انتهى ** 2342