٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84323262
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روحاني : تطعيم 13 مليون مواطن الأكثر تعرضا لخطر كورونا حتى 20 يوليو

روحاني : تطعيم 13 مليون مواطن الأكثر تعرضا لخطر كورونا حتى 20 يوليو

طهران/ 9 ايار/ مايو/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني ان توفير وتصنيع لقاحات كورونا هي من أهم اولويات منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي ووزارة الصحة ، موضحا ان برنامج الوزارة يتضمن حتى العشرين من تموز / يوليو القادم، تلقيح 13 مليون مواطن الذين هم الأكثر تعرضا لخطر الاصابة بفيروس كورونا .

واضاف روحاني لدى ترؤسه اليوم الاحد الجلسة الاسبوعية للجنة التنسيق الاقتصادي، انه وبرغم القيود التي يعيشها العالم بسبب انتشار كورونا ورغم تداعيات الحظر الاَ ان الحكومة قامت بالاجراءات اللازمة لتأمين استيراد اللقاحات بالسرعة المطلوبة ولم تعد هناك عراقيل في هذا المجال.

واشار الى ان الأولوية في سياسة الحكومة هي تفعيل القدرات الداخلية لانتاج لقاحات كورونا، ولكن حتى يتحقق ذلك لابد من توفير اللقاحات عن طريق الاستيراد، كما أن الحكومة تعاقدت مع منتجي اللقاح في الداخل وستسدد المبالغ المطلوبة.

كما تم في الجلسة مناقشة موضوع دعم العوائل والمشاغل التي تضررت بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا ، وتقرر ان تواصل الحكومة برنامج الدعم الكامل لجميع المتضررين .

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